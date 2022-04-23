Жулин: нечего делать в конце апреля на чемпионате Армении по фигурному катанию

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Двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин прокомментировал информацию о том, что российские фигуристы, не принявшие участия в Олимпийских играх в Пекине, приедут на открытый чемпионат Армении.
Жулин: нечего делать в конце апреля на чемпионате Армении по фигурному катанию
  • РИА Новости

«Если ребята решили участвовать в чемпионате Армении, значит, им и тренерам это нужно. Я не особо понимаю, что там делать в конце апреля, когда нужно ставить уже новые программы», — цитирует Жулина «Чемпионат».

Напомним, что, по информации СМИ, соревнования пройдут в Ереване с 27 по 28 мая.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине. В связи с этим недавний чемпионат мира в Монпелье прошёл без россиян.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Антон Абдурахманов стал президентом Федерации фигурного катания Москвы.

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