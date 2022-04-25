ISU отменил этап Гран-при по фигурному катанию в России

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Совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение не проводить этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/23 в России.
ISU отменил этап Гран-при по фигурному катанию в России
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  • © Robert Decelis Ltd

«Российский турнир не будет включён в календарь серии Гран-при сезона-2022/23», — сообщает пресс-служба ISU.

Кроме того, ISU отстранил делегатов России и Белоруссии от выборов и участия в других официальных встречах.

ISU ранее отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине. В связи с этим чемпионат мира в Монпелье прошёл без россиян.

Ранее известный тренер Александр Жулин прокомментировал информацию о том, что российские фигуристы приедут на Открытый чемпионат Армении.

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