ISU отменил этап Гран-при по фигурному катанию в России
- Gettyimages.ru
- © Robert Decelis Ltd
«Российский турнир не будет включён в календарь серии Гран-при сезона-2022/23», — сообщает пресс-служба ISU.
Кроме того, ISU отстранил делегатов России и Белоруссии от выборов и участия в других официальных встречах.
ISU ранее отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине. В связи с этим чемпионат мира в Монпелье прошёл без россиян.
Ранее известный тренер Александр Жулин прокомментировал информацию о том, что российские фигуристы приедут на Открытый чемпионат Армении.