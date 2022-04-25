Тарасова предложила провести в России альтернативный турнир вместо этапа Гран-при
- РИА Новости
- © Нина Зотина
«Ну все же смотрели чемпионат мира? Ну вот и дальше посмотрят без нас. Я считаю, что нам нужно делать свои турниры. Иначе зачем всё это?» — цитирует Тарасову РИА Новости.
Она сомневается, что следует делать турниры в России открытыми.
«К нам никто может и не приехать», — сказала она.
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение не проводить этап серии Гран-при сезона-2022/23 в России. Также ISU отстранил делегатов России и Белоруссии от выборов и участия в других официальных встречах.
ISU ранее отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее известный тренер Александр Жулин прокомментировал информацию о том, что российские фигуристы приедут на Открытый чемпионат Армении.