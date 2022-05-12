Губерниев: пусть Чжоу отольёт себе медаль из гранита и повесит её

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова американского фигуриста Винсента Чжоу, который заявил, что США должны получить золото командного турнира Олимпийских игр 2022 года.

«Мало ли что он там заявил. Впереди разбирательства и суды. Чжоу заявил, что необходимо отдать золотые медали — ну молодец! Пусть отольёт себе её из гранита и повесит», — цитирует Губерниева Sport24.

Он добавил, что сборная России должна сохранить золотую медаль «командника». По его мнению, американский фигурист может говорить что угодно.

Сборная России завоевала золото «командника» Игр-2022. Американцы заняли второе место. Церемония награждения была отменена из-за допингового расследования в отношении Камилы Валиевой. В допинг-пробе, которую взяли у 15-летней спортсменки в декабре 2021 года, нашли запрещённое вещество.

12 мая Чжоу заявил, что США должны получить золото «командника» Игр-2022. Он отметил, что сборная будет ждать эту медаль.

Ранее Бестемьянова отреагировала на слова фигуриста Винсента Чжоу.