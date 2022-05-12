Губерниев: пусть Чжоу отольёт себе медаль из гранита и повесит её

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Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова американского фигуриста Винсента Чжоу, который заявил, что США должны получить золото командного турнира Олимпийских игр 2022 года.
Губерниев: пусть Чжоу отольёт себе медаль из гранита и повесит её
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Ivill

«Мало ли что он там заявил. Впереди разбирательства и суды. Чжоу заявил, что необходимо отдать золотые медали — ну молодец! Пусть отольёт себе её из гранита и повесит», — цитирует Губерниева Sport24.

Он добавил, что сборная России должна сохранить золотую медаль «командника». По его мнению, американский фигурист может говорить что угодно.

Сборная России завоевала золото «командника» Игр-2022. Американцы заняли второе место. Церемония награждения была отменена из-за допингового расследования в отношении Камилы Валиевой. В допинг-пробе, которую взяли у 15-летней спортсменки в декабре 2021 года, нашли запрещённое вещество.

12 мая Чжоу заявил, что США должны получить золото «командника» Игр-2022. Он отметил, что сборная будет ждать эту медаль.

Ранее Бестемьянова отреагировала на слова фигуриста Винсента Чжоу.

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