Бестемьянова — о словах Чжоу про золото «командника»: мы не можем запретить людям мечтать
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- © Joosep Martinson - International Skating Union
«А что, золото отдаётся после того, как кто-то другой его захочет? Это смешно! О чём Чжоу вообще говорит?! На самом деле, никак не хочу комментировать заявления американских фигуристов. Каждый волен говорить то, что он думает. Мы же не можем запретить людям мечтать», — цитирует Бестемьянову Sport24.
Она добавила, что если бы в сборной России знали о положительном допинг-тесте Камилы Валиевой, то произвели бы замену. По мнению Бестемьяновой, Анна Щербакова или Александра Трусова всё равно заняли бы первое место.
Сборная России завоевала золото «командника» Игр-2022. Американцы заняли второе место. Церемония награждения была отменена из-за допингового расследования в отношении Камилы Валиевой. В допинг-пробе, которую взяли у 15-летней спортсменки в декабре 2021 года, нашли запрещённое вещество.
12 мая Чжоу заявил, что США должны получить золото «командника» Игр-2022. Он отметил, что сборная будет ждать эту медаль.
Ранее Тарасова, комментируя слова Чжоу про золото «командника», заявила, что американцы просто обнаглели.