Бестемьянова — о словах Чжоу про золото «командника»: мы не можем запретить людям мечтать

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова отреагировала на слова американского фигуриста Винсента Чжоу, который заявил, что США должны получить золото командного турнира Олимпийских игр 2022 года.

«А что, золото отдаётся после того, как кто-то другой его захочет? Это смешно! О чём Чжоу вообще говорит?! На самом деле, никак не хочу комментировать заявления американских фигуристов. Каждый волен говорить то, что он думает. Мы же не можем запретить людям мечтать», — цитирует Бестемьянову Sport24.

Она добавила, что если бы в сборной России знали о положительном допинг-тесте Камилы Валиевой, то произвели бы замену. По мнению Бестемьяновой, Анна Щербакова или Александра Трусова всё равно заняли бы первое место.

Сборная России завоевала золото «командника» Игр-2022. Американцы заняли второе место. Церемония награждения была отменена из-за допингового расследования в отношении Камилы Валиевой. В допинг-пробе, которую взяли у 15-летней спортсменки в декабре 2021 года, нашли запрещённое вещество.

12 мая Чжоу заявил, что США должны получить золото «командника» Игр-2022. Он отметил, что сборная будет ждать эту медаль.

Ранее Тарасова, комментируя слова Чжоу про золото «командника», заявила, что американцы просто обнаглели.