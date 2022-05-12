Тарасова — о словах Чжоу про золото «командника»: американцы просто обнаглели

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова американского фигуриста Винсента Чжоу, который заявил, что США должны получить золото командного турнира Олимпийских игр 2022 года.

«А Чжоу выиграл золотые медали, чтобы такое заявлять? Американцы просто обнаглели! Я даже не думаю о том, что они и без нас смогут взять олимпийское золото», — цитирует Тарасову Sport24.

Сборная России завоевала золото «командника» Игр-2022. Американцы заняли второе место. Церемония награждения была отменена из-за допингового расследования в отношении Камилы Валиевой. В допинг-пробе, которую взяли у 15-летней спортсменки в декабре 2021 года, нашли запрещённое вещество.

Ранее американский фигурист Чжоу заявил, что США должны получить золото «командника» Игр-2022.