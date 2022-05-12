Тарасова — о словах Чжоу про золото «командника»: американцы просто обнаглели
- РИА Новости
«А Чжоу выиграл золотые медали, чтобы такое заявлять? Американцы просто обнаглели! Я даже не думаю о том, что они и без нас смогут взять олимпийское золото», — цитирует Тарасову Sport24.
Сборная России завоевала золото «командника» Игр-2022. Американцы заняли второе место. Церемония награждения была отменена из-за допингового расследования в отношении Камилы Валиевой. В допинг-пробе, которую взяли у 15-летней спортсменки в декабре 2021 года, нашли запрещённое вещество.
Ранее американский фигурист Чжоу заявил, что США должны получить золото «командника» Игр-2022.