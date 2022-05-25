Нугуманова рассказала об унижениях из-за веса со стороны тренеров

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Российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала, что подверглась травле в команде тренера Евгения Руковицына.
Нугуманова рассказала об унижениях из-за веса со стороны тренеров
  • РИА Новости

«Мне в команде часто говорили, что я толстая, что ничего у меня не выйдет. Были даже такие слова: «Ты даже в своих соцсетях скоро никому не будешь нужна со своей фигурой». Они мне говорят, что надо похудеть, — я их слушала, худела, они же всё-таки мои тренеры», — цитирует Нугуманову «Матч ТВ».

По её словам, ситуация с весом доходила до абсурда. Как рассказала фигуристка, она понимала, что проблем с весом нет и она смотрится на льду хорошо, но тренеры ей внушали обратное.

Нугуманова отметила, что всё равно будет продолжать кататься, потому что любит фигурное катание. По словам спортсменки, весь прошлый год она вынуждена была тренироваться самостоятельно.

Ранее Елизавета Нугуманова рассказала о внимании со стороны Евгения Плющенко.

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