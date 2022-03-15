Фигуристка Нугуманова рассказала о внимании со стороны Плющенко

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Российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала о поддержке со стороны двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Фигуристка Нугуманова рассказала о внимании со стороны Плющенко
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Он очень хорошо ко мне относится. Когда мы пересекаемся на соревнованиях, он всегда меня поддерживает. Говорит: «Лизка, ты крутая! Мы за тебя болеем! Давай!». У нас очень хорошие отношения, он всегда меня поддерживает», — рассказала фигуристка на телеканале «78».

Напомним, что Плющенко тренирует фигуристов в своей академии «Ангелы Плющенко». Под его руководством Александра Трусова завоевала бронзу на чемпионате мира 2021 года. Позже она покинула тренерский штаб Плющенко, вернувшись к Этери Тутберидзе.

Ранее ученица Плющенко Жилина исполнила каскад с четверным сальховом на тренировке.

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