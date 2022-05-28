Валиева и Щербакова приняли участие в благотворительном забеге в пользу фонда Хабенского

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова приняла участие в благотворительном забеге в пользу фонда актёра Константина Хабенского.

Компанию ей составила фигуристка Камила Валиева. Спортсменки вышли на старт благотворительного забега «Бежим со смыслом».

Все средства, собранные от забега, пойдут в благотворительный фонд актёра Константина Хабенского, который был создан в 2008 году. Фонд занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями головного мозга.

Ранее Анна Щербакова рассказала, что старается тщательно подбирать слова во время интервью.