Валиева и Щербакова приняли участие в благотворительном забеге в пользу фонда Хабенского

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова приняла участие в благотворительном забеге в пользу фонда актёра Константина Хабенского.
Валиева и Щербакова приняли участие в благотворительном забеге в пользу фонда Хабенского
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Компанию ей составила фигуристка Камила Валиева. Спортсменки вышли на старт благотворительного забега «Бежим со смыслом».

Все средства, собранные от забега, пойдут в благотворительный фонд актёра Константина Хабенского, который был создан в 2008 году. Фонд занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями головного мозга.

Ранее Анна Щербакова рассказала, что старается тщательно подбирать слова во время интервью.

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