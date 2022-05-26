Щербакова заявила, что лучше промолчит, чем её слова вызовут негативный резонанс

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, что старается тщательно подбирать слова во время интервью.

«У меня есть такое: стараюсь лишнего не говорить. Мне лучше, если бы обо мне не говорили, нежели мои слова вызовут какой-то негативный резонанс. Я не высказываюсь на какие-то спорные темы, которые могут быть иначе интерпретированы», — заявила Щербакова журналу «Мир фигурного катания».

Она отметила, что старается отвечать искренне, но не любит провокационных вопросов от журналистов. Она добавила, что в интервью рассказывает только о себе и своих спортивных достижениях.

Напомним, что Щербакова является самой титулованной действующей фигуристкой в мире. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряной призёркой чемпионата Европы.

Ранее Щербакова показала видео с исполнением циркового трюка на трапеции.

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