Щербакова заявила, что лучше промолчит, чем её слова вызовут негативный резонанс

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, что старается тщательно подбирать слова во время интервью.

«У меня есть такое: стараюсь лишнего не говорить. Мне лучше, если бы обо мне не говорили, нежели мои слова вызовут какой-то негативный резонанс. Я не высказываюсь на какие-то спорные темы, которые могут быть иначе интерпретированы», — заявила Щербакова журналу «Мир фигурного катания».

Она отметила, что старается отвечать искренне, но не любит провокационных вопросов от журналистов. Она добавила, что в интервью рассказывает только о себе и своих спортивных достижениях.

Напомним, что Щербакова является самой титулованной действующей фигуристкой в мире. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряной призёркой чемпионата Европы.

Ранее Щербакова показала видео с исполнением циркового трюка на трапеции.