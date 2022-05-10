Фигуристка Щербакова показала видео с исполнением циркового трюка на трапеции

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова исполнила сложный цирковой трюк на трапеции.

Спортсменка выложила видео с исполнением элемента в своём Telegram-канале.

Напомним, что Щербакова является самой титулованной действующей фигуристкой в мире. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряной призёркой чемпионата Европы.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала исполнение четверного тулупа чемпионкой мира в женском одиночном катании Елизаветой Туктамышевой.