Фигуристка Щербакова показала видео с исполнением циркового трюка на трапеции
- РИА Новости
Спортсменка выложила видео с исполнением элемента в своём Telegram-канале.
Напомним, что Щербакова является самой титулованной действующей фигуристкой в мире. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряной призёркой чемпионата Европы.
Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала исполнение четверного тулупа чемпионкой мира в женском одиночном катании Елизаветой Туктамышевой.