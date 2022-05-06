Тарасова восхитилась четверным тулупом Туктамышевой

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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала исполнение четверного тулупа чемпионкой мира в женском одиночном катании Елизаветой Туктамышевой.
Тарасова восхитилась четверным тулупом Туктамышевой
  • РИА Новости

«Это достижение для каждой спортсменки-одиночницы. А для Лизочки особенно! Просто красотка, добилась своего! Мене не удивляет то, что Туктамышева в этом возрасте учит новые элементы. Меня это просто восхищает!» — цитирует Тарасову Sport24.

Напомним, что 25-летняя фигуристка не попала в состав сборной России на чемпионат Европы и Олимпийские игры. Она стала первой запасной по итогам национального первенства. Из-за отстранения Международного союза конькобежцев (ISU) спортсменка также не смогла принять участие в чемпионате мира 2022 года в Монпелье.

Ранее Туктамышева поздравила петербургский «Зенит» с четвёртой подряд победой в чемпионате России по футболу. 

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