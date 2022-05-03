Туктамышева — о чемпионстве «Зенита»: потрясающая командная работа

Чемпионка мира в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поздравила петербургский «Зенит» с четвёртой подряд победой в чемпионате России по футболу.

«Зенит» — чемпион! Четвёртый год подряд! Потрясающая командная работа! Жаль, что сборы не позволили посетить этот матч», — написала Туктамышева в своих социальных сетях.

«Зенит» в матче 27-го тура переиграл «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в чемпионате России сезона-2021/22. Команда из Санкт-Петербурга стала восьмикратным чемпионом страны. Сергей Семак в четвёртый раз подряд выиграл с сине-бело-голубыми золотые медали РПЛ.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что готов прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ.