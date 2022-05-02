Сёмин заявил, что готов прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ

Юрий Сёмин назвал имя тренера, который способен прервать доминирование петербургского «Зенита» в чемпионате России по футболу.

«Мне надо возвращаться. Это один вариант, других нет», — цитирует бывшего главного тренера московского «Локомотива» и «Ростова» «Спорт день за днём».

По словам Сёмина, сейчас не стоит говорить о возможном уходе иностранных игроков из «Зенита».

«Если» сейчас неуместно. Значит, на их место придут другие. Если клуб не ошибётся в их замене, значит, будет хорошее продолжение», — заключил он.

«Зенит» в матче 27-го тура переиграл «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в чемпионате России сезона-2021/22. Команда из Санкт-Петербурга стала восьмикратным чемпионом страны. Сергей Семак в четвёртый раз подряд выиграл с сине-бело-голубыми золотые медали РПЛ.

Ранее Сёмин назвал причины чемпионства «Зенита».