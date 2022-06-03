«На это будет интересно посмотреть»: фигуристка Трусова примет участие в Неделе лёгкой атлетики в Москве

Александра Трусова выступит на Неделе лёгкой атлетики в Москве. Об этом рассказала RT исполняющая обязанности главы ВФЛА Ирина Привалова. По её словам, появление фигуристки на турнире повысит интерес к соревнованиям, а также будет полезно для спортсменки во время подготовки к новому сезону.

Александра Трусова примет участие в Неделе лёгкой атлетики, которая пройдёт с 7 по 13 июня в «Лужниках». Ранее она уже говорила о желании попробовать новый вид спорта: на эту тему серебряный призёр Олимпийских игр, в частности, рассуждала на мастер-классе в Рязани.

«Хотела бы выступить в прыжках в высоту, или в длину, или с шестом. Там, где надо только прыгать», — сказала спортсменка.

Но никто не мог предположить, что её слова так быстро превратятся в реальность. В ВФЛА также уточнили РИА Новости, что Трусова примет участие в соревнованиях по прыжкам в длину.

Как рассказала исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова, фигуристы имеют очень хорошую физическую подготовку, поэтому проблем с тренировками у девушки возникнуть не должно.

«Могу подтвердить, что Трусова будет участвовать в соревнованиях. И на самом деле представители данного вида спорта имеют отличную легкоатлетическую подготовку. Я сама пришла после фигурного катания, поэтому и бегала хорошо, и прыгала благодаря специфике тренировок. Поэтому я приветствую желание Саши. И, пользуясь случаем, приглашаю всех на лёгкую атлетику — на это интересно будет посмотреть», — рассказала олимпийская чемпионка в интервью RT.

По словам Приваловой, решение стало совместным с фигуристкой, а выступление Саши в турнире должно помочь ей в подготовке к новому сезону.

«Естественно, если бы человек не хотел, он бы не согласился. Поэтому так совпало. И она сама изъявила желание, плюс сейчас лето. Идёт подготовка к новому сезону. Думаю, что выступление в лёгкой атлетике и тренировки помогут ей в основной деятельности, в фигурном катании. Если у нас сейчас футболист Алексей Смертин заявляется на марафон, почему Саша Трусова не может побегать или попрыгать?» — добавила глава ВФЛА.

Решение пригласить на соревнования по лёгкой атлетике одну из звёзд фигурного катания — отличный способ заманить на трибуны зрителей, которые неохотно ходят на турниры по этому виду спорта после череды допинговых скандалов. На отсутствие болельщиков совсем недавно обратила внимание и олимпийская чемпионка Мария Ласицкене.

«Всероссийской федерации нужно очень много работать в сторону привлечения на соревнования медиа, рекламы. Очень многое об этом говорится, но, по-моему, это делается только на бумаге. Придумали аналог Бриллиантовой лиги, в котором одни мемориалы и те же самые пустые стадионы. У нас столько площадок, у нас столько талантливых людей, которые могут и хотят делать. Почему-то это проходит мимо нас. В очередной раз хочу обратиться и попросить. Мы всё-таки должны прыгать не на похоронах, а на праздниках», — заявила спортсменка ТАСС после командного чемпионата России в Сочи, который прошёл в конце мая.

Таким образом, как можно судить по приглашению Трусовой, руководство ВФЛА прислушалось к словам Ласицкене, и к Неделе лёгкой атлетики в Москве теперь будет повышенное внимание. Как отметила Привалова, это первый шаг к возвращению зрителей на трибуны. Должно повлиять на посещаемость и место проведения турнира.

«Думаю, участие Саши повысит интерес к соревнованиям. Ждём большое количество детей с родителями. Будем надеяться, это даст толчок развитию лёгкой атлетики. Повлияет в том числе и то, что вид спорта наконец-то вернулся в Москву, поскольку много лет у нас не проводились в столице крупные старты. И вот начало положено. В любом случае, чтобы пройти большой путь, нужно сделать первый шаг», — отметила глава ВФЛА.

В мире фигурного катания далеко не все обрадовались решению Саши. Глава ФФККР Александр Горшков был удивлён новости об участии Трусовой в турнире по лёгкой атлетике.

«О господи. Я первый раз об этом слышу. Не знаю, что взбрело ей в голову, не могу ничего сказать. У меня сейчас голова другим забита», — приводит слова Горшкова РИА Новости.

А хореограф и тренер Илья Авербух поддержал начинание спортсменки. По его мнению, это поднимет ей настроение в межсезонье и поможет лёгкой атлетике.

«Это очень хорошо. Саша — девушка, обладающая большим спортивным характером. Я думаю, ей это интересно. Она любит брать новые высоты. К тому же участие Трусовой поддерживает лёгкую атлетику — спорт, который первым начал страдать от всевозможных санкций. Я вижу в этом только плюсы. Пожелаю Саше избежать травм и показать максимальный результат», — сказал Авербух в интервью «Чемпионату».

Не видит ничего страшного в эксперименте и бронзовый призёр чемпионата мира Анна Погорилая. Главное, по её словам, чтобы излишние физические нагрузки не повлияли на координацию.

«У нас в фигурном катании присутствует общая физическая подготовка. В летний период это бег и прыжки в длину. В этом нет ничего удивительного. Любой спорт сочетает в себе несколько видов. Мы не только катаемся на коньках. Другой вопрос, не повлияет ли это на непосредственно фигурное катание. У нас сложно координационный вид спорта, и если где-то будет больший упор на физику, скорость, силу, то может потеряться координация. Хотя, с другой стороны, для четверных прыжков это, может быть, и неплохо. К тому же у нас сейчас такой сезон, когда можно поэкспериментировать», — отметила фигуристка в интервью RT.