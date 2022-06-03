Губерниев прокомментировал участие Трусовой в Неделе лёгкой атлетики

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на участие Александры Трусовой в турнире по лёгкой атлетике в Москве.
Губерниев прокомментировал участие Трусовой в Неделе лёгкой атлетики
  • РИА Новости

«Пусть попробует, сейчас вообще во многом время экспериментов, тем более что лёгкая атлетика — это сфера подготовки и фигуристов, и лыжников, и гребцов. Так что будет интересно, уверен. Саша — большой спортсмен, прыгнет высоко!» — приводит слова Губерниева Sport24.

Он также отметил, что от этого выступления выиграет и Трусова, и фигурное катание. По его словам, лёгкая атлетика — королева спорта, потому что все фигуристы бегают и прыгают.

Трусова примет участие в Неделе лёгкой атлетики, которая пройдёт с 7 по 13 июня в «Лужниках». В дисциплине «прыжки в длину».

Ранее исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова заявила, что участие Трусовой повлияет на интерес к Неделе лёгкой атлетики.

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