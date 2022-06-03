Привалова считает, что участие Трусовой поднимет интерес к Неделе лёгкой атлетики

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова заявила, что участие Александры Трусовой повлияет на интерес к Неделе лёгкой атлетики.

«Думаю, что участие Саши повлияет на интерес к соревнованиям. Ждём большое количество детей с родителями. Будем надеяться, что это даст толчок развитию лёгкой атлетики. Повлияет в том числе и то, что лёгкая атлетика наконец-то вернулась в Москву. Потому что много лет у нас не проводились в столице крупные старты. И вот начало положено. В любом случае, чтобы пройти большой путь, нужно сделать первый шаг», — сказала Привалова в интервью RT.

Трусова примет участие в Неделе лёгкой атлетики, которая пройдёт с 7 по 13 июня в «Лужниках». В дисциплине «прыжки в длину».

Ранее Привалова рассказала о тренерском штабе Трусовой на турнире по лёгкой атлетике.