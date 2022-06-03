Привалова рассказала о тренерском штабе Трусовой на турнире по лёгкой атлетике

Короткая ссылка
Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова поделилась мнением о тренерском штабе Александры Трусовой перед Неделей лёгкой атлетики.
Привалова рассказала о тренерском штабе Трусовой на турнире по лёгкой атлетике
  • РИА Новости

«Думаю, что Трусова будет работать со своими специалистами и никого дополнительно привлекать не станет. Они прекрасно справятся сами. Чтобы натренировать человека прыгать четверные прыжки, нужно быть очень высокой квалификации. Кроме того, я знаю, много специалистов из лёгкой атлетики работают с фигуристами. Поэтому тут у неё уже есть помощники», — сказала Привалова в интервью RT.

Трусова примет участие в Неделе лёгкой атлетики, которая пройдёт с 7 по 13 июня в «Лужниках». В дисциплине «прыжки в длину».

Ранее Привалова заявила, что участие Трусовой в легкоатлетических соревнованиях поможет ей в фигурном катании. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить