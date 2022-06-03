Привалова рассказала о тренерском штабе Трусовой на турнире по лёгкой атлетике

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова поделилась мнением о тренерском штабе Александры Трусовой перед Неделей лёгкой атлетики.

«Думаю, что Трусова будет работать со своими специалистами и никого дополнительно привлекать не станет. Они прекрасно справятся сами. Чтобы натренировать человека прыгать четверные прыжки, нужно быть очень высокой квалификации. Кроме того, я знаю, много специалистов из лёгкой атлетики работают с фигуристами. Поэтому тут у неё уже есть помощники», — сказала Привалова в интервью RT.

Трусова примет участие в Неделе лёгкой атлетики, которая пройдёт с 7 по 13 июня в «Лужниках». В дисциплине «прыжки в длину».

Ранее Привалова заявила, что участие Трусовой в легкоатлетических соревнованиях поможет ей в фигурном катании.