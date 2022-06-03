Привалова: выступление в лёгкой атлетике поможет Трусовой в фигурном катании

Короткая ссылка
Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова сказала, что участие Александры Трусовой в Неделе лёгкой атлетики в Москве поможет ей в фигурном катании.
Привалова: выступление в лёгкой атлетике поможет Трусовой в фигурном катании
  • РИА Новости

«Это было совместное решение. Естественно, если бы человек не хотел, то он бы не согласился. Поэтому так совпало. И она сама изъявила желание, плюс сейчас лето. Идёт подготовка к новому сезону. И я думаю, что выступление в лёгкой атлетике и тренировки помогут ей в её основной деятельности — в фигурном катании. Если у нас сейчас футболист Алексей Смертин бегает марафон, почему Саша Трусова не может побегать или попрыгать», — отметила Привалова в интервью RT.

Ранее Привалова рассказала об участии Трусовой в Неделе лёгкой атлетики в Москве.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить