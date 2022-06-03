Привалова: выступление в лёгкой атлетике поможет Трусовой в фигурном катании

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова сказала, что участие Александры Трусовой в Неделе лёгкой атлетики в Москве поможет ей в фигурном катании.

«Это было совместное решение. Естественно, если бы человек не хотел, то он бы не согласился. Поэтому так совпало. И она сама изъявила желание, плюс сейчас лето. Идёт подготовка к новому сезону. И я думаю, что выступление в лёгкой атлетике и тренировки помогут ей в её основной деятельности — в фигурном катании. Если у нас сейчас футболист Алексей Смертин бегает марафон, почему Саша Трусова не может побегать или попрыгать», — отметила Привалова в интервью RT.

Ранее Привалова рассказала об участии Трусовой в Неделе лёгкой атлетики в Москве.