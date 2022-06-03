Шубенков — о дебюте Трусовой в лёгкой атлетике: мне кажется, это будет большой эксклюзив
- РИА Новости
«Я фигурное катание очень люблю, слежу за ним. Мечта моей мамы, чтобы я участвовал в «Ледниковом периоде». А тут обратная связь: фигуристы переходят в другие виды спорта. Мне кажется, это будет большой эксклюзив, очень классно», — цитирует Шубенкова РИА Новости.
На Олимпийских играх в Пекине фигуристка исполнила рекордные пять четверных прыжков в произвольной программе.
Трусова примет участие в Неделе лёгкой атлетики, которая пройдёт с 7 по 13 июня в «Лужниках». О дисциплине, в которой выступит фигуристка, не сообщается.
Ранее сообщалось, что Трусова примет участие в турнире по лёгкой атлетике.