Шубенков — о дебюте Трусовой в лёгкой атлетике: мне кажется, это будет большой эксклюзив

Победитель чемпионатов мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков рассказал, что будет ждать дебюта серебряной медалистки Олимпиады в Пекине в женском одиночном фигурном катании Александры Трусовой в легкоатлетическом турнире.

«Я фигурное катание очень люблю, слежу за ним. Мечта моей мамы, чтобы я участвовал в «Ледниковом периоде». А тут обратная связь: фигуристы переходят в другие виды спорта. Мне кажется, это будет большой эксклюзив, очень классно», — цитирует Шубенкова РИА Новости.

На Олимпийских играх в Пекине фигуристка исполнила рекордные пять четверных прыжков в произвольной программе.

Трусова примет участие в Неделе лёгкой атлетики, которая пройдёт с 7 по 13 июня в «Лужниках». О дисциплине, в которой выступит фигуристка, не сообщается.

Ранее сообщалось, что Трусова примет участие в турнире по лёгкой атлетике.