Источник: Трусова примет участие в турнире по лёгкой атлетике

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Серебряный призёр Олимпиады в Пекине Александра Трусова примет участие в официальных соревнованиях по лёгкой атлетике.
Источник: Трусова примет участие в турнире по лёгкой атлетике
  • AP
  • © Natacha Pisarenko

Об этом сообщает РИА Новости.

Трусова выступит в рамках недели легкой атлетики, которая пройдёт с 7 по 13 июня в «Лужниках».

Напомним, фигуристка завоевала серебро на Олимпийских играх в Пекине, уступив в борьбе за золото своей подруге по команде Анне Щербаковой. В произвольной программе Трусова исполнила рекордные пять четверных прыжков.

Ранее Трусова рассказала, что уже пыталась сделать прыжок в пять оборотов.

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