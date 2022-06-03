Источник: Трусова примет участие в турнире по лёгкой атлетике
- AP
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Об этом сообщает РИА Новости.
Трусова выступит в рамках недели легкой атлетики, которая пройдёт с 7 по 13 июня в «Лужниках».
Напомним, фигуристка завоевала серебро на Олимпийских играх в Пекине, уступив в борьбе за золото своей подруге по команде Анне Щербаковой. В произвольной программе Трусова исполнила рекордные пять четверных прыжков.
Ранее Трусова рассказала, что уже пыталась сделать прыжок в пять оборотов.