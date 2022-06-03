Источник: Трусова примет участие в турнире по лёгкой атлетике

Серебряный призёр Олимпиады в Пекине Александра Трусова примет участие в официальных соревнованиях по лёгкой атлетике.

Об этом сообщает РИА Новости.

Трусова выступит в рамках недели легкой атлетики, которая пройдёт с 7 по 13 июня в «Лужниках».

Напомним, фигуристка завоевала серебро на Олимпийских играх в Пекине, уступив в борьбе за золото своей подруге по команде Анне Щербаковой. В произвольной программе Трусова исполнила рекордные пять четверных прыжков.

Ранее Трусова рассказала, что уже пыталась сделать прыжок в пять оборотов.