Трусова: считаю реальным исполнение пятерного прыжка

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Серебряный призёр Олимпиады в Пекине Александра Трусова рассказала, что уже пыталась сделать прыжок в пять оборотов.
Трусова: считаю реальным исполнение пятерного прыжка
  • AP
  • © Jeff Roberson

«Я не говорила, что я его прыгну. Я говорила, что если буду тренировать этот прыжок, то хочу прыгнуть раньше, чем все. Я надеюсь, что буду его тренировать, не говорю, что точно прыгну, но считаю это реальным», — приводит слова Трусовой РИА Новости.

Напомним, фигуристка завоевала серебро на Олимпийских играх в Пекине, уступив в борьбе за золото своей подруге по команде Анне Щербаковой. В произвольной программе Трусова исполнила рекордные пять четверных прыжков.

Ранее известный тренер Рафаэль Арутюнян прокомментировал желание Трусовой выполнить прыжок в пять оборотов.

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