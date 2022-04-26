Трусова: считаю реальным исполнение пятерного прыжка

Серебряный призёр Олимпиады в Пекине Александра Трусова рассказала, что уже пыталась сделать прыжок в пять оборотов.

«Я не говорила, что я его прыгну. Я говорила, что если буду тренировать этот прыжок, то хочу прыгнуть раньше, чем все. Я надеюсь, что буду его тренировать, не говорю, что точно прыгну, но считаю это реальным», — приводит слова Трусовой РИА Новости.

Напомним, фигуристка завоевала серебро на Олимпийских играх в Пекине, уступив в борьбе за золото своей подруге по команде Анне Щербаковой. В произвольной программе Трусова исполнила рекордные пять четверных прыжков.

Ранее известный тренер Рафаэль Арутюнян прокомментировал желание Трусовой выполнить прыжок в пять оборотов.