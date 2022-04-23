Арутюнян — о желании Трусовой исполнить пятерной прыжок: это реально

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Известный тренер Рафаэль Арутюнян, который является наставником олимпийского чемпиона Пекина по фигурному катанию американца Нэйтана Чена, прокомментировал желание Александры Трусовой выполнить прыжок в пять оборотов.
Арутюнян — о желании Трусовой исполнить пятерной прыжок: это реально
  • РИА Новости

«Жаждет — это достаточный аргумент. Считаю пятерной прыжок реальным. Но нужно учитывать следующее: опасность этого прыжка вовсе не в том, что перед каждым фигуристом стоит некий психологический барьер. Она в приземлении. Для пяти оборотов требуется очень быстрая крутка — всё-таки время нахождения спортсмена в воздухе чётко ограничено, и количество оборотов может определять только скорость вращения», — заявил Арутюнян в интервью RT.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин высмеял Трусову за желание выучить пятерной прыжок.

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