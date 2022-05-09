Слухи о романе Трусовой и Кондратюка и поездка Тутберидзе в США: что обсуждают в мире фигурного катания

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Ольга Теселько
Болельщики заподозрили, что между Александрой Трусовой и Марком Кондратюком развиваются романтические отношения. Спортсмены проводят отпуск в Дубае в компании с Камилой Валиевой и Морисом Квителашвили. Алина Загитова также отправилась на море, однако пока оставила в секрете место отдыха. Этери Тутберидзе решила приехать в Бостон к дочери Диане, Елизавета Туктамышева восстановила четверной тулуп, а Евгений Семененко впервые выступил на ледовом шоу после падения и сотрясения мозга. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.
Слухи о романе Трусовой и Кондратюка и поездка Тутберидзе в США: что обсуждают в мире фигурного катания

Фигуристы на отдыхе

В мире фигурного катания — межсезонье. Большинство спортсменов разъехались в разные уголки планеты и делятся в соцсетях фотографиями и видео заслуженного отдыха. Так, Александра Трусова, Камила Валиева и Морис Квителашвили, тренирующиеся под руководством Этери Тутберидзе, дружной компанией отправились в Дубай. Также к ним присоединился Марк Кондратюк. За несколько дней в Эмиратах спортсмены успели покататься на яхте, побывать в пустыне, а некоторые даже опробовали зиплайн — экстремальный спуск по стальному тросу с одного из дубайских небоскрёбов.

«Вальяжно спустились с 42 этажа», — написал Кондратюк под видео полёта в своём Telegram-канале.

Вместе с олимпийским чемпионом Пекина на стартовой площадке зиплайна сфотографировались Квителашвили и Трусова, но если Морис также поделился в соцсетях роликом со спуска, то Саша аналогичное видео не выложила, поэтому неизвестно — решилась она на рискованный шаг или нет.

Камила Валиева оказалась в восторге от пребывания в ОАЭ.

«Первая часть моего путешествия подошла к концу. Дубай прекрасен! Волшебная арабская сказка, очень современный город с восточными традициями. Необычно и так красиво! Сюда хочется вернуться, и я обязательно это сделаю», — написала спортсменка в Telegram-канале.

Между тем в сети разгорелись жаркие споры относительно возможного романа между Александрой и Марком. Сначала поводом для обсуждения стала фотография, появившаяся в одном из пабликов, на которой очень нечётко видны девушка и молодой человек, похожие на российских фигуристов. На снимке они держатся за руки.

Также подлила масла в огонь одна из близких подруг Валиевой, танцовщица Ева Уварова. Отвечая в своём Telegram-канале на вопрос, встречаются ли Трусова и Кондратюк, она написала: «Теперь да».

Бывшая фигуристка Катарина Гербольдт выразила сомнения, что ребят связывают личные отношения. По её словам, они просто хорошо дружат.

При этом спортсмены периодически выкладывали в личных аккаунтах видео друг друга, как бы подначивая любопытную публику. Некоторую точку в вопросе их взаимоотношений поставили сами фигуристы, практически одновременно опубликовав совместные фотографии, на которых вместо подписи красуются эмоджи в виде сердечка. 

Загитова на загадочном острове

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова на минувшей неделе провела мастер-класс для юных фигуристов в Хабаровске, а затем также отправилась отдыхать.

При этом спортсменка устроила викторину в Telegram-канале, предложив подписчикам угадать место её будущего отпуска. Среди предложенных вариантов были Мальдивы, Мексика, Сейшельские острова и Доминикана.

«Я уже нахожусь на острове. У меня будет уже третий самолёт, вторая пересадка. Поэтому пожелайте мне удачи и сил. Но это того стоило, могу сказать заранее», — дала подсказку Алина.

По прибытии на место она поделилась видео с террасы своего номера: прямо перед ней бассейн, а чуть дальше, за полосой пляжа — голубое море.

Также фигуристка показала, как в первый же день отпуска отправилась играть в большой теннис, однако пока не преуспела в новом для себя виде спорта.

«Нуу… я пыталась», — написала Алина, добавив к сообщению смеющийся смайлик.

Тутберидзе собралась в США к дочери

Этери Тутберидзе тем временем отправляется в США — к дочери Диане Дэвис, которая выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. Об этом в Twitter сообщили авторы подкаста The Skating Lesson.

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Отмечается, что известный тренер посетит Бостон, где Дэвис и Смолкин будут ставить программу для нового сезона под руководством известного французского хореографа Бенуа Ришо.

Новость о приезде Тутберидзе в США вызвала волну негодования среди местных фанатов фигурного катания. Под соответствующим твитом собралось множество агрессивных комментариев в адрес российского тренера с призывами не пускать её в страну. Причиной тому стала история с положительной допинг-пробой Валиевой, о которой стало известно во время Олимпиады в Пекине. По мнению американских экспертов, а с их подачи и местных болельщиков, ответственность за приём запрещённых веществ несовершеннолетней фигуристкой — который, к слову, ещё не доказан — должна лежать на тренере.

Остаётся надеяться, что Тутберидзе не столкнётся в США с реальными проявлениями агрессии.

А Дэвис и Смолкин тем временем рассказали, что их отпуск завершился и настало время возвращаться к тренировкам и режиму. «Загорели, отдохнули и набрались сил на новые свершения», — написали Диана и Глеб в совместном аккаунте на «Яндекс.Дзене».

Вдохновлённая «Зенитом»

Елизавета Туктамышева в очередной раз подтверждает свой неофициальный титул императрицы отечественного фигурного катания. 25-летняя спортсменка во время тренировочного сбора в Армении восстановила четверной тулуп, который пыталась исполнить ещё год назад. Новым достижением она поспешила поделиться в соцсетях, а автором видеоролика, который опубликовала чемпионка мира, как оказалось, стал прославленный тренер Алексей Мишин.

«Абсолютно чистый, качественный и технически грамотный (прыжок. — RT). Молодец, Лиза!» — прокомментировал специалист работу своей воспитанницы.

Татьяна Тарасова с восторгом отреагировала на возвращение элемента в арсенал Туктамышевой, отметив, что это — достижение для любой одиночницы, «а для Лизочки особенно». «Просто красотка, добилась своего! Меня не удивляет, что Туктамышева в этом возрасте учит новые элементы. Меня это просто восхищает!» — цитирует Тарасову Sport24.

Сама спортсменка в шутку отметила, что на исполнение четверного прыжка её вдохновила четвёртая подряд победа «Зенита» в РПЛ.

«Но сразу признаюсь, что если команда завоюет пятое чемпионство, то поддержать её пятерным тулупом я уже не смогу», — со смехом заметила фигуристка.

Кстати, вернувшись со сборов, Лиза посетила матч любимой команды с «Химками», который питерцы проводили уже в ранге чемпионов.

«Лучшее решение на сегодня — пойти на стадион с Настей Скопцовой и Станиславой Константиновой. Смотреть игру любимого «Зенита». Ребята уже стали чемпионами, поэтому можно было просто расслабиться и наслаждаться игрой на таких комфортных местах. «Зенит», поздравляю с победой! И с чемпионством ещё раз!» — написала спортсменка в одной из соцсетей.

Худайбердиева не готова исполнить номер с раздеванием

Тем временем Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, высказалась об откровенных номерах в фигурном катании. В частности, о знаменитой показательной постановке Туктамышевой под песню Бритни Спирс Toxic, где фигуристка в одном из моментов сбрасывает с себя жакет и остаётся в откровенном топе.

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«Она кайфует от своего тела и не считает чем-то плохим и неприличным показать свою красоту. Она уверена в себе. Почему ей кто-то может запретить это делать? Главное, чтобы тебе было хорошо. Если это что-то не противозаконное, делай всё что угодно. Это же искусство», — сказала Худайбердиева Sport24.

Однако сама серебряная призёрка юниорского чемпионата мира призналась, что не готова исполнить похожий номер.

«Это чисто моя позиция. Именно раздеваться, то есть быть сначала одетой, а потом раздетой, — это чуть-чуть перебор. Я бы побоялась так сделать. Не из-за реакции, а просто мне было бы некомфортно. Одеться более откровенно, показать своё тело — окей. Но именно факт того, что я прихожу в куртке, а потом под классную песню Toxic начинаю раздеваться… Я готова выйти на показательный танец в топе. Но не более», — рассказала спортсменка.

Возвращение Семененко

Евгений Семененко на минувших выходных принял участие в шоу Ильи Авербуха «Любимые песни о главном». Спортсмен впервые появился на публике после страшного падения во время шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге в середине апреля. Тогда фигурист получил сотрясение мозга и провёл девять дней в больнице. Сразу после выписки спортсмену были разрешены лишь лёгкие тренировки без коньков, но постепенно его самочувствие улучшалось, и он стал осторожно кататься.

По словам тренера спортсмена Татьяны Мишиной, Евгений не хотел заканчивать выступление в сезоне на такой печальной ноте, как падение и травма, поэтому было принято совместное решение о выступлении в шоу. Спортсмену был нужен позитивный опыт, и Евгений справился с задачей. Он исполнил для петербургской публики свою короткую программу в облегчённом варианте — без тройного акселя и четверных прыжков.

«Думаю, он прокатал удачно, с душой и с настроением. Важно, что снова в строю», — подчеркнула Мишина после шоу.

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