Гендиректор РУСАДА заявила, что агентство следует всем требованиям WADA в деле Валиевой

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала, как проходит расследование дела фигуристки Камилы Валиевой.

«В своей работе РУСАДА чётко следует положениям регламентирующих документов, а именно — требованиям Всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов, которые указывают на необходимость проведения конфиденциального расследования», — приводит слова Логиновой РИА Новости.

В допинг-пробе, которую взяли у 15-летней спортсменки в декабре 2021 года, нашли запрещённое вещество. В командном турнире на ОИ сборная России, в состав которой входила Валиева, выиграла золотые медали. В личных соревнованиях фигуристка стала лишь четвёртой. Валиеву не стали отстранять от Олимпиады, так как в силу возраста она обладает статусом «защищённого лица».

Ранее глава Олимпийского комитета США Сара Хиршланд высказалась по делу Валиевой.