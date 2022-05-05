В США считают нечестным расследование допингового дела Валиевой из-за слов Путина
- РИА Новости
«Вы видите новостные репортажи о том, что Путин защищает Валиеву, и задаётесь вопросом: «Если он выступает в её защиту до того, как расследование завершилось, как можно считать этот процесс честным?» — цитирует Хиршланд Inside the games.
На недавней встрече с олимпийцами президент России Владимир Путин намекнул, что не верит в применение допинга Валиевой. По его мнению «невозможно добиться нечестно с помощью каких-то дополнительных средств такого совершенства», которое продемонстрировала Валиева.
В допинг-пробе, которую взяли у 15-летней спортсменки в декабре 2021 года, нашли запрещённое вещество. В командном турнире на ОИ сборная России, в состав которой входила Валиева, выиграла золотые медали. В личных соревнованиях фигуристка стала лишь четвёртой.
Ранее стало известно, что Путин подарил Валиевой на встрече в Кремле.