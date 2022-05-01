Стало известно, что Путин подарил Валиевой на встрече в Кремле
- РИА Новости
Об этом сообщает Telegram-канал «Зарубин». Встреча олимпийцев прошла 26 апреля. На приёме у президента было девять российских олимпийских чемпионов Пекина-2022.
Напомним, что фигуристка в сезоне-2021/22 выиграла чемпионат России и Европы, а также стала олимпийской чемпионкой 2022 года в командном турнире. В личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине фигуристка была четвёртой.
Ранее Максим Траньков поздравил главного тренера «Зенита» Сергея Семака с четвёртым чемпионством подряд.