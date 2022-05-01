Стало известно, что Путин подарил Валиевой на встрече в Кремле

Президент России Владимир Путин на встрече олимпийцев в Кремле вручил фигуристке Камиле Валиевой шёлковый платок.

Об этом сообщает Telegram-канал «Зарубин». Встреча олимпийцев прошла 26 апреля. На приёме у президента было девять российских олимпийских чемпионов Пекина-2022.

Напомним, что фигуристка в сезоне-2021/22 выиграла чемпионат России и Европы, а также стала олимпийской чемпионкой 2022 года в командном турнире. В личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине фигуристка была четвёртой.

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