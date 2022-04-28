Валиева с размахом отметила 16-летие в кругу фигуристов и тиктокеров
- РИА Новости
Российской фигуристке 26 апреля исполнилось 16 лет. В свой день рождения Валиева была на встрече олимпийцев с Владимиром Путиным в Кремле.
Масштабное празднование Камила устроила 27 апреля. На мероприятие были приглашены певец Ваня Дмитриенко, тиктокеры Саша Айс и Артём Федорченко, фигуристы Евгения Медведева, Морис Квителашвили, Елизавета Худайбердиева и другие.
В своём первом взрослом сезоне Валиева выиграла два этапа Гран-при, чемпионат России и Европы, а в составе сборной России завоевала золото командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин рассказал Валиевой, как справляться с критикой.