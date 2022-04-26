Путин рассказал Валиевой, как справляться с критикой

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с победителями Олимпиады-2022 дал совет фигуристке Камиле Валиевой, как справляться с критикой.
Путин рассказал Валиевой, как справляться с критикой
  • AP
  • © Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool

«Ты, главное, не обращай никакого внимания. Здесь самое главное — внутренне собраться и просто работать. Всё, что не связано со спортом, надо отбросить. Иди дальше и добивайся следующих результатов и побед. Нужен характер, который у тебя есть», — цитирует Путина ТАСС.

Напомним, что фигуристка в сезоне-2021/22 выиграла чемпионат России и Европы, а также стала олимпийской чемпионкой 2022 года в командном турнире. В личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине фигуристка была четвёртой.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова поделилась мнением о заявлении Путина о том, что Валиева вывела фигурное катание на высоту настоящего искусства.

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