Путин рассказал Валиевой, как справляться с критикой

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с победителями Олимпиады-2022 дал совет фигуристке Камиле Валиевой, как справляться с критикой.

«Ты, главное, не обращай никакого внимания. Здесь самое главное — внутренне собраться и просто работать. Всё, что не связано со спортом, надо отбросить. Иди дальше и добивайся следующих результатов и побед. Нужен характер, который у тебя есть», — цитирует Путина ТАСС.

Напомним, что фигуристка в сезоне-2021/22 выиграла чемпионат России и Европы, а также стала олимпийской чемпионкой 2022 года в командном турнире. В личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине фигуристка была четвёртой.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова поделилась мнением о заявлении Путина о том, что Валиева вывела фигурное катание на высоту настоящего искусства.