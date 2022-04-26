Тарасова высказалась о словах Путина в адрес Валиевой
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«Конечно, я соглашусь со словами нашего президента. Я видела её. Камила — уникальная девочка огромного дарования», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».
Напомним, фигуристка в сезоне-2021/22 выиграла чемпионат России и Европы, а также стала олимпийской чемпионкой 2022 года в командном турнире. В личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине фигуристка была четвёртой.
Ранее Валиева заявила, что для неё большая честь — в день 16-летия получить награду от президента России на встрече в Кремле.