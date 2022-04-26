Валиева: для меня большая честь — в день 16-летия получить награду от президента России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева заявила, что для неё большая честь — в день 16-летия получить награду от президента России Владимира Путина на встрече в Кремле.

«Уважаемый Владимир Владимирович, мы очень рады, что вы нашли время для встречи с нами. Для меня большая честь — в день своего 16-летия получить государственную награду от президента России. Спасибо вам большое, что вы любите спорт и поддерживаете спортсменов, для нас это очень важно», — цитирует Валиеву Sport24.

26 апреля Валиевой исполнилось 16 лет.

Напомним, что фигуристка в сезоне-2021/22 выиграла чемпионат России и Европы, а также стала олимпийской чемпионкой 2022 года в командном турнире. В личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине фигуристка была четвёртой.

Ранее сообщалось, что команда заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе поздравила в стихах Валиеву с 16-летием.