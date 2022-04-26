Команда Тутберидзе в стихах поздравила Валиеву с 16-летием

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Команда заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе поздравила в стихах олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву с 16-летием.
Команда Тутберидзе в стихах поздравила Валиеву с 16-летием
  • РИА Новости

«Будь в день рожденья счастлива, Камила!

Пусть жизнь твоя наполнится теплом!

Здоровья тебе, радости и силы!

На льду успехов и побед во всём!» — написала команда Тутберидзе в социальных сетях.

Валиева занимается в группе Тутберидзе. На Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала золотую медаль в командных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что в сети опубликовано видео исполнения параллельного четверного тулупа Камилой Валиевой и Марком Кондратюком на тренировке.

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