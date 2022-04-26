Команда Тутберидзе в стихах поздравила Валиеву с 16-летием
- РИА Новости
«Будь в день рожденья счастлива, Камила!
Пусть жизнь твоя наполнится теплом!
Здоровья тебе, радости и силы!
На льду успехов и побед во всём!» — написала команда Тутберидзе в социальных сетях.
Валиева занимается в группе Тутберидзе. На Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала золотую медаль в командных соревнованиях.
Ранее сообщалось, что в сети опубликовано видео исполнения параллельного четверного тулупа Камилой Валиевой и Марком Кондратюком на тренировке.