Команда Тутберидзе в стихах поздравила Валиеву с 16-летием

Команда заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе поздравила в стихах олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву с 16-летием.

«Будь в день рожденья счастлива, Камила!

Пусть жизнь твоя наполнится теплом!

Здоровья тебе, радости и силы!

На льду успехов и побед во всём!» — написала команда Тутберидзе в социальных сетях.

Валиева занимается в группе Тутберидзе. На Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала золотую медаль в командных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что в сети опубликовано видео исполнения параллельного четверного тулупа Камилой Валиевой и Марком Кондратюком на тренировке.