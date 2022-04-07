Тройной лутц Загитовой, архивное фото Синициной и танцы Трусовой и Медведевой: что обсуждают в мире фигурного катания

Алина Загитова активно готовится к выступлению в шоу Этери Тутберидзе. Фигуристка восстановила тройной лутц, который не могла исполнять после длительного перерыва в тренировках. Александра Трусова занялась танцами в стиле стрип-пластики, что, по мнению Татьяны Тарасовой, открывает ей новые возможности в спорте. Евгения Медведева призналась, что до сих пор не водит авто, которое подарила себе на день рождения. Виктория Синицина рассказала про глупость, которую совершила несколько лет назад, а Никита Кацалапов признался, что в своё время едва не сломал руку, катаясь на BMX. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Загитова работает над техникой

Алина Загитова, несмотря на фактическое завершение карьеры, продолжает активно тренироваться. Фигуристка признаётся, что спорт стал неотъемлемой частью её жизни, поэтому она каждый день приходит на каток и старается совершенствоваться. Помимо этого, она готовится принять участие в большом гастрольном туре «Чемпионы на льду» Этери Тутберидзе, который стартует 9 апреля.

В своём Telegram-канале олимпийская чемпионка Пхёнчхана посетовала на то, что провела целый месяц без тренировок, пока работала на Играх в Пекине, и на восстановление формы ей потребовалось много времени.

«Наш вид спорта напрямую связан с координацией, поэтому даже три дня отдыха или отсутствия фигурного катания в моей жизни сразу дают о себе знать и на тренировках многое не получается. В связи с этим я пытаюсь как-то наверстать свою форму, и вот буквально вчера прыгнула лутц. Целый месяц я боролась, чтобы всё-таки прыгнуть его, очень хотелось это сделать», — рассказала Загитова.

Также она опубликовала видео того самого прыжка — тройной лутц был исполнен мастерски, с поднятыми вверх руками. Болельщики приняли его с восторгом, тут же предложив фигуристке взяться за работу над четверными.

Танцы Трусовой и Медведевой

Александра Трусова тем временем решила всерьёз заняться хореографией. На протяжении всей карьеры спортсменку упрекают в том, что её программы построены фактически на прыжках, а в промежутках между ними она просто носится по льду. И вот серебряная призёрка Олимпиады решилась на абсолютно новый опыт — танцы в стиле стрип-пластики. Для этого она обратилась к хореографу Анастасии Юрасовой и за короткое время смогла достичь больших успехов.

«Месяц назад ко мне пришла расстроенная Саша Трусова и сказала: «Мне говорят, что я самая неумелая в танцах. У меня ничего не получается». Честно скажу, более застенчивого чемпиона я ещё не знала. Пообещала ей, что скоро всё изменится. И вот прошёл всего месяц, и я с гордостью представляю результат Саши. Да, это не хореография, это всего лишь рутина на базовых элементах, но всё же я с гордостью вам покажу Сашу», — написала тренер, опубликовав видео танца.

В свою очередь, Трусова поблагодарила Юрасову, подчеркнув, что гордится знакомством с создательницей стиля Frame Up Strip.

Прославленный тренер Татьяна Тарасова по достоинству оценила усилия фигуристки, отметив, что стрип-пластикой полезно заниматься в любом возрасте.

«Благодаря этим танцам у неё появятся новые возможности в фигурном катании, добавятся какие-то элементы, это хорошо скажется на растяжке, поэтому пускай занимается дальше», — приводит слова Тарасовой «РБК Спорт».

К слову, видео танца в аналогичном стиле накануне выложила и Евгения Медведева. Двукратная чемпионка мира предстала на паркете в одной из башен Москва-Сити в чёрном комбинезоне и туфлях на высоком каблуке.

«Наконец-то дошла до танцев», — подписала ролик двукратная чемпионка мира.

Также на днях Евгения побывала в эфире Comedy Radio, где поделилась своими планами на будущее. Она призналась, что пока не собирается становиться тренером, равно как и кардинально менять сферу деятельности.

«Есть люди, которые катаются-катаются, а потом говорят: «Надоело, буду пекарем». Ну, грубо говоря. Например, Эван Лайсачек. Он выиграл Олимпиаду и стал риелтором. Но я ни пекарем, ни риелтором становиться не собираюсь, пока ещё покатаюсь», — сказала Медведева.

А ещё она призналась, что так ни разу и не села за руль своего автомобиля. Ещё в ноябре, на свой 22-й день рождения, фигуристка преподнесла себе шикарный подарок — красный Mini Cooper. Но пока даже не получила водительское удостоверение.

«Я вроде как сдала на права, но, во-первых, их нужно сначала забрать, а потом не бояться и всё-таки сесть за руль. Но я пока что всё откладываю, поэтому мама — мой спаситель сейчас», — отметила Медведева.

Синицина и Кацалапов поделились воспоминаниями о прошлом

Виктория Синицина вспомнила, как однажды решила кардинально сменить внешность и перекрасилась из блондинки в брюнетку. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она показала архивное фото с непривычно тёмными волосами и предостерегла других блондинок от такого же опрометчивого шага.

«Весной всем девчонкам хочется что-нибудь поменять в своей внешности. Я тоже это люблю. Но иногда делаю такие глупости, после которых очень сложно всё вернуть обратно. Например, где-то лет пять назад мне приспичило перекраситься в брюнетку. Походила пару месяцев и пожалела об этом. Потом перекрашивалась кучу раз, чтобы вернуться обратно в блонд. Волосы меня не благодарили, как вы могли догадаться», — написала фигуристка.

Никита Кацалапов, в свою очередь, тоже вспомнил юность. Он рассказал, что в подростковом возрасте в штыки воспринимал запреты на активные виды спорта и хотел делать то, чем занималось большинство его сверстников. Поэтому, по словам спортсмена, он «не слушался» и с 14 до 18 лет катался на BMX, «причём жёстко, с синяками».

«Однажды я неудачно прыгнул с трамплина и сильно упал, аж рука не сгибалась. Пацаны сразу повели меня в травмпункт, сделали снимок. Перелома не было, так что всё обошлось. Но на две недели я выпал из тренировок, а это было вообще ни к чему. Поэтому больше так не делаю, стараюсь беречь себя весь сезон», — написал Кацалапов.

Как бы сильно спортсмен ни любил разного рода экстрим, любовь к фигурному катанию всё-таки перевешивает. И пока он не планирует завершать карьеру, чтобы стать более свободным в своих хобби и увлечениях. По словам тренера пары Александра Жулина, они могут кататься «ещё лет 128», если не устали от спорта.

«Находиться каждый день на льду, через боль, через спины и колени — это огромный труд. Посмотрим, как они поступят. Ребята опустошены, плюс ситуация в мире не способствует радости. Я буду смотреть на них, наблюдать. Они были сегодня на льду, катались, улыбались. Естественно, без нагрузок, но всё равно. Ребята поддерживают форму, а решение они примут, думаю, где-нибудь в июле», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

Разговоры о смене гражданства

После того как российских спортсменов почти во всех видах спорта отстранили от международных соревнований, разгорелись дискуссии относительно возможной массовой смены гражданства, в том числе среди фигуристов. Пока это не более чем страхи, ведь никто из ведущих спортсменов не заявлял о желании перейти под флаг другого государства. Даже Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, которые родились в Англии и Австралии соответственно, постоянно подчёркивают, что остаются российскими спортсменами.

Также по теме Откровенная фотосессия Медведевой и отношения Синициной и Кацалапова: что обсуждают в мире фигурного катания Евгения Медведева снялась для журнала MAXIM в ярко-красном купальнике и в очередной раз отвергла слухи о романе с Даней Милохиным....

При этом многие тренеры и чемпионы прошлых лет высказали мнение, что, даже если такое произойдёт, к решению спортсменов нужно отнестись с пониманием. Например, олимпийская чемпионка Турина Татьяна Навка заявила, что их ни в коем случае нельзя обвинять в предательстве.

«Насчёт спортсменов, меняющих гражданство, могу сказать, что не стоит так резко реагировать на их поступки и грести всех под одну гребёнку. Всех подряд огульно называть предателями не стоит. У каждого своя жизнь, своя история и свои на то причины. У всех есть право на свой выбор», — сказала бывшая фигуристка.

В свою очередь, Александр Жулин призвал «не копать так глубоко», а дождаться изменений в политической обстановке. По его мнению, даже смена гражданства не изменит негативного отношения к отечественным спортсменам со стороны международной общественности.

«Как российские люди будут выглядеть, выступая не за Россию? Не будут ли их закидывать тухлыми яйцами и помидорами? Вы можете представить, если Анна Щербакова поменяет гражданство и будет представлять другую страну? Все же понимают, кто она. Знают, что она русская, а всех русских сейчас уничтожают и считают изгоями», — сказал тренер Sport24.

А по мнению двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, российских спортсменов всегда пытались переманивать, и в этом смысле текущие события никак не повлияли на имеющиеся тенденции.

«Смена спортивного гражданства — это, конечно, личное дело каждого спортсмена. Но я бы на их месте гражданство не менял. Давайте успокоимся. Надо немножко пожить. Думаю, в скором будущем всё встанет на свои места», — заявил специалист.