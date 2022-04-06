Трусова посетила занятие по стрип-пластике, где вместо коньков высокие каблуки

Серебряная призёрка Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова посетила занятие по стрип-пластике, где тренировалась на высоких каблуках.

«Горжусь тем, что знакома! Mother Frame Up Strip. Невероятная Настя Юрасова», — написала Трусова в Telegram-канале.

Напомним, что Александра завоевала серебро на Олимпийских играх в Пекине, уступив в борьбе за золото своей подруге по команде Анне Щербаковой. После объявления результатов Трусова плакала и кричала, что ненавидит фигурное катание. После Игр в Пекине фигуристка заявила, что пока морально не готова выступать на соревнованиях.

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