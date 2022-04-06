Загитова объяснила, зачем тренируется на катке

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, зачем продолжает интенсивно тренироваться на катке.

«Спорт — неотъемлемая часть моей жизни. Также чтобы поддерживать свою форму для шоу, скоро будет шоу Этери Георгиевны, надо выглядеть соответствующе. Я потеряла месяц, пока была в Пекине на Олимпийских играх, там я не тренировалась вообще», — сказала Загитова на видео в своём Telegram-канале.

Напомним, что фигуристка приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Она является единственной фигуристкой, которая выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы и России, а также является победительницей финала Гран-при.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова задумалась о переходе в конный спорт.