Загитова: задумываюсь перейти в конный спорт

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова задумалась о переходе в конный спорт.

«Я каталась на лошади, и мне очень понравилось, за исключением одного чиха, но ничего страшного. Я думаю, что так она меня поблагодарила. И я задумываюсь перейти в конный спорт», — сказала Загитова на видео в Telegram-канале.

Напомним, что Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Она является единственной фигуристкой, которая выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы и России, а также является победительницей финала Гран-при.

Ранее Загитова в честь годовщины показала свои золотые медали с чемпионата мира 2019 года.