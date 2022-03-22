Загитова в честь годовщины показала свои золотые медали с чемпионата мира 2019 года

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова показала золотые медали с чемпионата мира 2019 года.
Загитова в честь годовщины показала свои золотые медали с чемпионата мира 2019 года
  • Gettyimages.ru
  • © Vladimir Pesnya/Epsilon

«Мои медали тут лежат. С короткой программы, с произвольной и общая. Мои хорошенькие тут лежат», — рассказала Загитова в Telegram-канале.

На чемпионате мира 2019 года фигуристка впервые выиграла золото мирового первенства. Она победила в короткой и произвольной программах, по сумме баллов став чемпионкой мира. 

Загитова является единственной фигуристкой, которая выиграла все золотые медали во взрослых соревнованиях. Она олимпийская чемпионка, чемпионка мира, Европы и России, а также победительница финала Гран-при.

Ранее Людмила Великова поделилась мнением о Кубке Первого канала.

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