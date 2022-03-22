Великова о Кубке Первого канала: пир во время чумы

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Российский тренер по фигурному катанию Людмила Великова поделилась мнением о Кубке Первого канала.
Великова о Кубке Первого канала: пир во время чумы
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Я считаю, что это пир во время чумы. Я не знаю, для чего эти увеселения. Все же прекрасно понимают, что это постановка. Это же шоу, это не соревнования. С кем соревноваться-то? Самим с собой?» — цитирует Великову «Газета.Ru».

Кубок Первого канала состоится с 25 по 27 марта в Саранске. В турнире примут участие олимпийские чемпионы в командном турнире Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. На Кубке также выступит олимпийская чемпионка в личных соревнованиях Анна Щербакова.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что судей из России и Белоруссии не допустят на чемпионат мира по фигурному катанию.

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