Матч ТВ: судей из России и Белоруссии не допустят на чемпионат мира по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) не допустит российских и белорусских арбитров к участию в чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция).

На данный момент обнародован только состав технических панелей по всем четырём дисциплинам. В них значатся два арбитра с русскоязычными фамилиями: Ольга Баранова (технический специалист в мужском одиночном катании) и Евгений Мартынов (технический специалист у женщин), сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, Баранова имеет финское гражданство, а Мартынов — украинское. Невзирая на наличие русских корней, им было разрешено работать на турнире. Несмотря на то что состав судейских бригад станет известен позднее, по политическим причинам российских и белорусских специалистов там не будет.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 21 по 27 марта во французском Монпелье. Российские спортсмены не выступят на турнире из-за отстранения со стороны ISU.

Ранее Ягудин признался, что не будет смотреть ЧМ-2022 без российских фигуристов.