Ягудин признался, что не будет смотреть ЧМ-2022 без российских фигуристов

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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин сообщил, что не собирается смотреть трансляции чемпионата мира 2022 года по фигурному катанию во французском Монпелье.
Ягудин признался, что не будет смотреть ЧМ-2022 без российских фигуристов
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«Буду ли я смотреть чемпионат мира по фигурному катанию в отсутствие наших спортсменов? Я буду следить за Кубком Первого канала», — цитирует Ягудина «Спорт-Экспресс».

Чемпионат мира по фигурному катанию будет проведён с 21 по 27 марта во французском Монпелье. Россияне не выступят на турнире из-за отстранения ISU в связи с ситуацией на Украине.

Кубок Первого канала состоится с 25 по 27 марта в Саранске.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая призналась, что не собирается следить за мировым первенством в отсутствие российских фигуристов.

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