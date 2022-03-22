Ягудин признался, что не будет смотреть ЧМ-2022 без российских фигуристов

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин сообщил, что не собирается смотреть трансляции чемпионата мира 2022 года по фигурному катанию во французском Монпелье.

«Буду ли я смотреть чемпионат мира по фигурному катанию в отсутствие наших спортсменов? Я буду следить за Кубком Первого канала», — цитирует Ягудина «Спорт-Экспресс».

Чемпионат мира по фигурному катанию будет проведён с 21 по 27 марта во французском Монпелье. Россияне не выступят на турнире из-за отстранения ISU в связи с ситуацией на Украине.

Кубок Первого канала состоится с 25 по 27 марта в Саранске.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая призналась, что не собирается следить за мировым первенством в отсутствие российских фигуристов.