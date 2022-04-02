Кацалапов: мы не думали о возможных санкциях ISU за посещение концерта в «Лужниках»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию в командном турнире Никита Кацалапов, который на данный момент выступает в паре с Викторией Синициной в танцах на льду, ответил на вопрос, не опасается ли он возможных санкций со стороны Международного союза конькобежцев (ISU) из-за участия в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

«Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Мы не думали об этом. Опасения есть, наверное, если они могут в нашу сторону что-то плохое сделать», — приводит слова Кацалапова «Газета.ru».

Митинг-концерт под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!» состоялся 18 марта в «Лужниках». Его в том числе посетили и Синицина с Кацалаповым.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов не собираются завершать карьеру.