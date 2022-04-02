Кацалапов: мы не думали о возможных санкциях ISU за посещение концерта в «Лужниках»
«Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Мы не думали об этом. Опасения есть, наверное, если они могут в нашу сторону что-то плохое сделать», — приводит слова Кацалапова «Газета.ru».
Митинг-концерт под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!» состоялся 18 марта в «Лужниках». Его в том числе посетили и Синицина с Кацалаповым.
Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов не собираются завершать карьеру.