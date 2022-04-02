Фигуристы Синицина и Кацалапов не собираются завершать карьеру

Олимпийские чемпионы 2022 года по фигурному катанию в командном турнире Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, заявили, что не намерены завершать карьеру.

«Мы хотим ещё отдохнуть, но мы планируем ещё кататься. Окрылённость сейчас такая, что хочется кататься. Большинство титулов у нас есть, но мы хотим пробовать свои силы и дальше», — цитирует Кацалапова РИА Новости.

Он также признался, что их дуэт был огорчён тем, что им не удалось выступить на минувшем чемпионате мира в Монпелье.

Синицина и Кацалапов также являются чемпионами мира 2021 года и двукратными чемпионами Европы.

Ранее чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о планах на следующий сезон.