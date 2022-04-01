Откровенная фотосессия Медведевой и отношения Синициной и Кацалапова: что обсуждают в мире фигурного катания

Евгения Медведева снялась для журнала MAXIM в ярко-красном купальнике и в очередной раз отвергла слухи о романе с Даней Милохиным. Анна Щербакова сначала заявила о намерении завершить карьеру, а потом опровергла свои же слова. Виктория Синицина рассказала об отношениях с Никитой Кацалаповым, а Ирина Роднина и Евгений Плющенко не сошлись во мнениях по поводу российского футбола. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Красный купальник Медведевой

Евгения Медведева потрясла любителей фигурного катания, приняв участие в откровенной фотосессии для журнала MAXIM. На обложке нового номера бывшая фигуристка красуется в ярко-красном купальнике.

«Идея сняться в MAXIM появилась в конце прошлого года, и мы реализовали проект сразу после Нового года. Я рада, что долгожданная фотосессия готова! И спасибо ребятам из MAXIM за такой интересный эксперимент», — написала Женя в Telegram.

А ведь всего меньше года назад, после аналогичного опыта Елизаветы Туктамышевой, Медведева заявляла, что не готова его повторить.

«Думаю, что на меня это не похоже. Это немножко не в моём стиле. Но не осуждаю», — говорила тогда спортсменка.

Но за прошедшие месяцы она стала гораздо более раскрепощённой, во многом благодаря участию в «Ледниковом периоде» в паре с тиктокером Даней Милохиным. В начале проекта они демонстрировали довольно целомудренные программы, за которые судьи даже называли Данилу и Женю школьниками. Но постепенно Медведева раскрывалась, а постановки становились всё более эмоциональными и раскованными. Кульминацией стал прокат под песню Dark Times, буквально пропитанный страстью. Номер «18+», как заметил ведущий проекта Алексей Ягудин.

Всё время, пока длился «Ледниковый период», фанаты обсуждали возможный роман между Медведевой и её партнёром. Их называли чуть ли не идеальной парой и благодарили Даню за то, как преобразилась Евгения за время их общения. Сами ребята то и дело опровергали слухи об отношениях, и вот в интервью для нового номера MAXIM фигуристка сделала это в очередной раз.

«Мы с Даней Милохиным не пара и никогда ей не были. Мы подружились и общаемся... Я скрываю свою личную жизнь. У меня с 17 и почти до 19 лет, включая все мои мировые рекорды и чемпионаты, был молодой человек. Об этом не знали ни тренеры, ни подружки», — призналась Медведева.

Сам Милохин, кстати, весьма оригинально отреагировал на откровенные снимки бывшей партнёрши по проекту.

«Упс», — написал он под фотографией, которую Медведева опубликовала в соцсети.

Евгения призналась, что стеснялась в начале фотосессии, но потом, вспомнив, что соревновательные костюмы фигуристок тоже бывают довольно открытыми, расслабилась.

«Сначала я стеснялась, а потом вспомнила, что мой зад в трусах видел весь мир на разных чемпионатах и Олимпиаде во время исполнения программ, и как-то подуспокоилась. Но я не тот человек, который постит фотографии в купальниках. В какой-то момент я вообще была против наготы. Потом, когда признала свою женственность, начала себе позволять хотя бы плечи оголять», — рассказала Женя.

Она также предположила, что не все поклонники восприняли эту фотосессию позитивно.

«Наверное, многие среагируют: «Вот, Женя оголилась, пошло-поехало, девку понесло». Многие просто привыкли, что я очень консервативная спортсменка. Но если с другой стороны посмот­реть, то мне уже не 17 и не 18 лет», — призналась фигуристка.

Но в целом поступок двукратной чемпионки мира в среде фигурного катания не вызвал осуждения. Наоборот, её поддержали Татьяна Тарасова, Александр Жулин, Максим Траньков и многие другие. А Анастасия Скопцова и вовсе заявила, что готова на такую же фотосессию, если ей предложат.

«Я считаю: то, что красиво, то красиво и должно показываться. Моя бабушка говорит: «Если есть чем козырнуть, значит, надо показываться», — приводит слова фигуристки Sport24.

Решение Щербаковой

Взволновала фанатов и Анна Щербакова, но по иному поводу. По окончании Кубка Первого канала олимпийская чемпионка заявила, что пока не уверена, останется ли в спорте в следующем сезоне. Эти слова вызвали бурную реакцию в мире фигурного катания. Кто-то поддержал спортсменку и сказал, что завершать карьеру на пике — мудрое решение. Кто-то выразил сожаление, что больше не увидит её утончённого катания на соревнованиях.

Но всего через несколько дней двукратная чемпионка мира успокоила разволновавшуюся общественность: она никуда не уходит.

«Я продолжаю кататься, у меня всё такие же цели. Хочу тренироваться, выступать, показывать свой максимум на каждых соревнованиях, потому что это заряжает меня», — заявила спортсменка в эфире Первого канала.

Прославленная фигуристка Ирина Роднина поддержала решение Анны, подчеркнув, что звание олимпийской чемпионки не повод прекращать выступления.

«Никогда наличие титулов не должно мешать спортивной карьере. Если есть возможность, конечно, продолжать. Это и физическая составляющая, и психология должны быть в порядке. Посмотрим, что будет дальше с Щербаковой», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

А Александр Жулин в свою очередь напомнил, что российским спортсменам закрыт путь на любые международные соревнования.

«Это просто великолепная новость, я очень рад за Анну. Она молодец, что продолжила карьеру, а выступать-то где?» — задался вопросом тренер.

Эта проблема, безусловно, волнует многих специалистов. «Нам нужно быть в орбите мирового спорта, и я очень надеюсь, что в скорейшем времени ситуация разрешится и мы будем выступать вместе», — заявил «Матч ТВ» Илья Авербух.

Маленькие слабости Кацалапова

Серебряный призёр Олимпиады в Пекине Виктория Синицина дала большое интервью Sports.ru, в котором рассказала об особенностях взаимоотношений с партнёром Никитой Кацалаповым. В частности, она призналась, что фигурист бывает очень требовательным на льду и это одновременно вдохновляет и давит на неё.

«Он идеалист, всё должно быть сделано на 100% и прямо сейчас», — рассказала спортсменка.

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Она подчеркнула, что в профессиональном спорте невозможно полностью избежать ссор и споров, хотя они с Никитой стараются свести их к минимуму. При этом Виктория считает, что разногласия — это нормально, потому что у людей бывают разные мнения и нужно находить компромиссы.

«Бывает, что они сначала не находятся, тогда мы ругаемся сильнее. Но у нас одна цель, одно дело, одна работа, ради которой мы приходим на лёд каждый день. И, несмотря на плохое настроение или споры, мы обязаны идти и тренироваться. Когда ты катаешься на высоком уровне, это не хобби, это работа, к которой нужно относиться очень бережно и профессионально», – подчеркнула чемпионка Европы.

Как известно, спортсменов связывают не только профессиональные, но и личные отношения. Но, по словам Синициной, у них с Кацалаповым есть договорённость строго разграничивать то, что происходит на льду и в жизни, и это помогает поддерживать здоровые отношения. Кроме того, они без проблем могут проводить свободное время отдельно друг от друга, что порой сглаживает конфликтные ситуации.

«Я более активна в выходные по сравнению с Никитой — мне обязательно надо куда-то поехать, что-то поделать. Он может сказать: я хочу сегодня полежать дома. Тогда я спокойно иду развлекаться без него», — сказала фигуристка.

Также она раскрыла секрет партнёра — увлечённость игрой «Дота». Она отметила, что «как девочка» не очень понимает этого пристрастия, но вынуждена смириться с ним.

«У нас очень много фигуристов играют, на карантине они собирались целой командой онлайн, играли – так всё и затянулось. Ещё я и Никитина мама подарили ему игровой компьютер. Мне кажется, это был мой косяк», — призналась Виктория.

А 31 марта пара отпраздновала 8-летие совместной работы. Кацалапов тепло поздравил с этой датой Синицину, отметив, что впереди у них ещё много величайших достижений.

«Я очень благодарен самой лучшей партнёрше в мире за терпение и нереальное трудолюбие! Спасибо за то, что всегда помогаешь и поддерживаешь. И не сдаёшься, когда что-то не получается», — написал фигурист в своём Telegram-канале.

Споры по поводу футбола

В последний месяц в прессе и среди болельщиков активно обсуждается отстранение российских спортсменов от международных соревнований. И довольно много внимания уделяется отдельно футбольной сборной России, которая лишилась возможности участвовать в отборочных матчах к чемпионату мира. Кроме того, волнения вызывает массовый отъезд легионеров из клубов. На этом фоне довольно жёстко прозвучало высказывание трёхкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной.

«В России популярность футбола преувеличена. Это не спорт номер один в стране. Каждый крупный старт мы убеждаемся, что наши футболисты ничего из себя не представляют», — заявила она Sport24.

С этим мнением не согласился Евгений Плющенко. Он заметил, что в России три топовых вида спорта — футбол, хоккей и фигурное катание, правда, затруднился расставить их в определённом порядке.

«Нужно поднимать статистику. Но знаю точно, что в прошлом году, когда был Гран-при в России и параллельно шло крупное соревнование по футболу, рейтинги фигурного катания были выше. Это факт. Но я бы не сказал, что фигурное катание — номер один. Думаю, конечно, футбол — это номер один как во всём мире, так и в нашей стране. Но фигурное катание спокойно входит в топ-три в России. Это однозначно», — сказал Плющенко «СЭ».

Футбол часто становится объектом критических высказываний со стороны фигуристов и тренеров. Так, осенью прошлого года, накануне решающего матча сборной в отборочном цикле, Татьяна Тарасова заявила, что не понимает, зачем отечественные игроки стараются попасть на чемпионат мира.

«Я считаю, у нас в стране нет футбола, тут и говорить не о чем. Для чего нашим футболистам выходить на чемпионат мира? Как они могут себя проявить? Занять последнее место?» — задавалась вопросом прославленный специалист.