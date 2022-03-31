Медведева рассказала о своей личной жизни и ответила на вопрос о Милохине
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«Мы с Даней Милохиным не пара и никогда ей не были. Мы подружились и общаемся. Я скрываю свою личную жизнь. У меня с 17 и почти до 19 лет, включая все мои мировые рекорды и чемпионаты, был молодой человек. Об этом не знали ни тренеры, ни подружки», — цитирует Медведеву MAXIM.
28 марта в сети появились снимки с откровенной фотосессии Медведевой для журнала MAXIM. По словам спортсменки, идея принять участие в съёмках появилась в конце 2021 года. В продаже этот номер журнала появится 1 апреля.
Напомним, что Милохин выступал в паре с Медведевой в ледовом шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
Ранее Милохин одним словом прокомментировал фотосессию Медведевой в мужском журнале.