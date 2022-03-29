Милохин одним словом отреагировал на фотосессию Медведевой в мужском журнале

Российский блогер Даня Милохин отреагировал на фотосессию двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой в мужском журнале MAXIM.

«Упс», — написал Милохин в Instagram*.

28 марта в сети появились снимки с фотосессии Медведевой для журнала MAXIM. По словам спортсменки, идея принять участие в съёмках появилась ещё в конце прошлого года. В продаже этот номер журнала появится 1 апреля.

Напомним, что Милохин выступал в паре с Медведевой в ледовом шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Ранее Роднина поддержала откровенную фотосессию Медведевой в мужском журнале.

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