Милохин одним словом отреагировал на фотосессию Медведевой в мужском журнале
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«Упс», — написал Милохин в Instagram*.
28 марта в сети появились снимки с фотосессии Медведевой для журнала MAXIM. По словам спортсменки, идея принять участие в съёмках появилась ещё в конце прошлого года. В продаже этот номер журнала появится 1 апреля.
Напомним, что Милохин выступал в паре с Медведевой в ледовом шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
Ранее Роднина поддержала откровенную фотосессию Медведевой в мужском журнале.
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