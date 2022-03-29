Роднина поддержала откровенную фотосессию Медведевой в мужском журнале

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Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала фотосессию российской фигуристки Евгении Медведевой в мужском журнале MAXIM.
Роднина поддержала откровенную фотосессию Медведевой в мужском журнале
  • РИА Новости

«Это её личное дело! А почему спортсмену что-то нельзя? Почему если человек известный, то мы его ограничиваем в каких-то рамках? Что тут такого?» — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Она также привела пример того, как родители потребовали уволить учительницу, которая выложила фотографию в купальнике. 

«Хотя эти родители каждый год ездят со своими детьми с худшими и висячими фигурами на пляж. И они не считают, что это какое-то нарушение», — добавила Роднина.

По её словам, у фигуристок также бывают откровенные соревновательные костюмы. Она посоветовала всем критикующим надеть на Медведеву коньки.

28 марта в сети появились снимки с фотосессии Медведевой для журнала MAXIM. По словам спортсменки, идея принять участие в съёмках появилась ещё в конце прошлого года. В продаже этот номер журнала появится 1 апреля. 

Ранее Тарасова высказалась об откровенной фотосессии Медведевой.

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