Тарасова высказалась об откровенной фотосессии Медведевой

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на откровенную фотосессию двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой.

«Ну и прекрасно. У нас фигуристки все красавицы. Девочки молодые, красивые. Я только за такие фотосессии. У Лизы Туктамышевой были очень красивые снимки. Жене есть что показать. Пусть смотрят, на здоровье, любуются», — цитирует Тарасову Sport24.

28 марта в сети появились снимки с фотосессии Медведевой для журнала MAXIM. По словам спортсменки, идея принять участие в съёмках появилась ещё в конце прошлого года. В продаже номер журнала появится 1 апреля.

Ранее Александр Жулин прокомментировал откровенную фотосессию Евгении Медведевой для журнала MAXIM.