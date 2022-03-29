Тарасова высказалась об откровенной фотосессии Медведевой
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«Ну и прекрасно. У нас фигуристки все красавицы. Девочки молодые, красивые. Я только за такие фотосессии. У Лизы Туктамышевой были очень красивые снимки. Жене есть что показать. Пусть смотрят, на здоровье, любуются», — цитирует Тарасову Sport24.
28 марта в сети появились снимки с фотосессии Медведевой для журнала MAXIM. По словам спортсменки, идея принять участие в съёмках появилась ещё в конце прошлого года. В продаже номер журнала появится 1 апреля.
Ранее Александр Жулин прокомментировал откровенную фотосессию Евгении Медведевой для журнала MAXIM.