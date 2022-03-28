Жулин — об откровенной фотосессии Медведевой: всё правильно делает

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался об откровенной фотосессии фигуристки Евгении Медведевой для мужского журнала.

«Жене тоже когда-то надо было начинать подобные движения. Всё правильно делает. Ожидал ли такого от Медведевой? Мне, конечно, есть чем заниматься кроме того, что ждать такие фотосессии. Но молодец, растёт, пора уже. Скоро и замуж, и детей заводить. Умничка. Люблю красивых женщин», — цитирует Жулина Sport24.

22-летняя Медведева пока не сообщала, что намерена завершить спортивную карьеру. Однако она из-за проблем со здоровьем не принимает участие в соревнованиях.

Фигуристка из Москвы является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017). На счету Медведевой две серебряные медали Олимпийских игр.

Ранее Медведева прокомментировала свою откровенную фотосессию для мужского журнала.