Медведева прокомментировала свою откровенную фотосессию для мужского журнала

Известная российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему снялась в откровенной фотосессии для популярного мужского журнала MAXIM.

«Идея сняться в MAXIM появилась в конце прошлого года, и мы реализовали проект сразу после Нового года. Я рада, что долгожданная фотосессия готова. И спасибо ребятам за такой интересный эксперимент», — цитирует Медведеву журнал.

22-летняя фигуристка из Москвы является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017). На счету Медведевой две серебряные медали Олимпийских игр.

Ранее Медведева рассказала о самой эмоциональной медали в карьере.