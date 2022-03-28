Медведева прокомментировала свою откровенную фотосессию для мужского журнала

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Известная российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему снялась в откровенной фотосессии для популярного мужского журнала MAXIM.
Медведева прокомментировала свою откровенную фотосессию для мужского журнала
  • РИА Новости

«Идея сняться в MAXIM появилась в конце прошлого года, и мы реализовали проект сразу после Нового года. Я рада, что долгожданная фотосессия готова. И спасибо ребятам за такой интересный эксперимент», — цитирует Медведеву журнал.

22-летняя фигуристка из Москвы является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017). На счету Медведевой две серебряные медали Олимпийских игр.

Ранее Медведева рассказала о самой эмоциональной медали в карьере.

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