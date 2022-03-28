Медведева прокомментировала свою откровенную фотосессию для мужского журнала
- РИА Новости
«Идея сняться в MAXIM появилась в конце прошлого года, и мы реализовали проект сразу после Нового года. Я рада, что долгожданная фотосессия готова. И спасибо ребятам за такой интересный эксперимент», — цитирует Медведеву журнал.
22-летняя фигуристка из Москвы является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017). На счету Медведевой две серебряные медали Олимпийских игр.
Ранее Медведева рассказала о самой эмоциональной медали в карьере.