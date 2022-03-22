Двухкратная олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала о самой эмоциональной медали в карьере.

«Ровно три года назад. Бронза на чемпионате мира. Это одна из самых эмоциональных медалей в моей карьере. Чемпионат мира проходил в Японии — в стране, в которую влюблены фигуристы со всего мира», — написала спортсменка в своём Telegram-аккаунте.

Напомним, что Медведева взяла две серебряные награды на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году: за одиночное катание и парное соревнование. В 2021-м фигуристка была исключена из состава соборной России.

Ранее Медведева высказалась о ситуации между Россией и Украиной.